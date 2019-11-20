Нові правила перевезення дітей в авто: чи змусять штрафи дбати про безпеку

Відсьогодні заборонено возити дітей в машині без автокрісла, закон для всіх. Зокрема і в таксі. В Європі це правило давно непорушне. В деяких країнах навіть з пологового не випустять без автокрісла. У нас же – всі ці роки безпекою дітей нехтували. При чому в ПДР чітко прописано правило перевезення дітей. Але покарання не було – то й не всі дотримувалися.

Восьма ранку біля однієї зі столичних шкіл. Більшість дітлахів батьки привозять автівками. Але от з десяти шоферів, лише двоє сумлінних – дітей перевозять у автокріслах. У решти малеча сидить просто на задніх сидіннях, і на передньому пасажирському, що суворо заборонено. Пояснювати на камеру таку легковажність порушники не надто хочуть.

За новими правилами, якщо водія зупинять вперше – він заплатить 510 гривень. Якщо і це не навчить, за другий інцидент стягнуть вже 850. Поліцейські, пояснюють, зумисне зупиняти водіїв лише за відсутність автокрісла не будуть. Але якщо водій скоїв інше порушення, і під час огляду транспорту в автівці сидить дитина не у кріслі – йому випишуть додатковий штраф. Вік та зріст дітлахів оцінюватимуть здебільшого на око.

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За 10 місяців цього року в Україні сталося понад 4 тис. ДТП за участі дітей. Майже в усіх випадках маленькі пасажири травмувалися через недотримання правил безпеки. 148 малюків загинули. Якби усі діти були в автокріслах – у 70% вони б вижили. Фахівці кажуть, звичайний ремінь безпеки дитину не врятує, і може навіть зашкодити.

Коштують крісла від шестисот гривень за сидіння-бустери і до 6-7 тис. грн. Обов’язково крісло потрібно правильно встановлювати – закріпити ременями, щоб воно не вилетіло разом із дитиною. Подбати про наявність спеціальних засобів для дітей мають і водії таксі. Деякі служби вже пропонують такі перевезення за додаткову плату.

Нагадаємо, 29 жовтня Рада ухвалила закон Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей. А 15 листопада президент Володимир Зеленський його підписав.

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