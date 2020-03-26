Кому будуть доплачувати за карантин

На сьогоднішній день доплат працівникам, які працюють дистанційно або на робочих місцях у період карантину, законодавством не передбачено.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповіла член Асоціації правників України Валерія Савчук.

Також немає спеціальних правил щодо виплати допомоги по безробіттю для працівників, які втратили роботу у цей період. Допомога виплачується на загальних підставах.

– З неофіційних джерел відомо, що планується розроблення законодавчого документа, яким буде передбачена виплата допомоги деяким працівникам. Йдеться про тих, хто у період карантину не може з об’єктивних причин продовжувати працювати – наприклад, продавці окремих магазинів, офіціанти, кухарі, – говорить Савчук.

Читайте: Медики отримають доплати за боротьбу проти коронавірусу – Зеленський

Така допомога може замінити виплати на період простою і тим самим полегшити фінансове навантаження на підприємства у період карантину.

Додаткові виплати на сьогодні передбачені лише для людей, розмір пенсії яких становить менше 5 тис. грн, пояснює Савчук.

– Для інших пільгових категорій у найближчому майбутньому можуть бути передбачені додаткові гарантії шляхом підвищення соціальних нормативів на користування електроенергією, газом, водою, – каже юрист.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський уже дав розпорядження Кабінету міністрів виплатити громадянам, які отримують пенсію менше 5 тис. грн грошову допомогу.