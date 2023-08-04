Анастасія Мазур, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (04.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За добу українська авіація дев’ять разів вдарила по місцях зосередження особового складу росіян.
– 27 ворожих обстрілів та понад 160 вибухів нарахували на Сумщині минулої доби.
– Цьогоріч майже всі регіони розпочали збирати урожай одночасно.
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