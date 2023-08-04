Анастасія Мазур, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (04.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Дев’ятеро людей поранені внаслідок обстрілів деокупованої частини Херсонщини за минулу добу.
– Українські військові просунулися вперед біля Вугледара.
– На світанку морські дрони атакували портове місто Новоросійськ, що не далеко від окупованого Криму.
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