Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (09.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За минулу добу росіяни завдали чотирьох ракетних ударів та понад 50 авіаційних.

– Упродовж ночі та ранку ворог обстріляв три населені пункти Сумщини.

– У Росії продовжують рахувати потерпілих від вибуху на оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді, що під Москвою.

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