Одна людина може врятувати три життя. Чому в Україні не вистачає донорів крові

В Україні бракує крові. Кількість охочих її здати, після літньої відпустки вже збільшується, проте дефіцит відчувають майже у всіх обласних центрах. У розвинених країнах вважається нормою, коли з тисячі людей – 30 є донорами. В Україні таких половина від норми.

Щоб позбутися дефіциту крові мобільні групи майже щодня виїздять на підприємства. Для цього заздалегідь домовляються, щоб організовано зібрати кров. Нині кажуть, її вкрай бракує. Особливо першої групи і четвертої з резусом мінус.

Кров потрібна, насамперед, для онкологічних центрів, гематологічних відділень, кардіохірургії, у пологових будинках, травматології і у військових шпиталях. Тому лікарі закликають активніше допомагати співгромадянам. Одна людина, яка здала 450 мл крові може врятувати трьох недужих. Кров після здачі за допомогою центрифуги розділяють на три компоненти – еритроцити, плазму та тромбоцити.

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Найбільш критичні місяці коли крові не вистачає – серпень і січень.

Саме в цей період більшість людей відпочиває, а тих хто потребує крові не меншає. А ще кров має термін придатності і її потрібно постійно оновлювати. Максимальний термін зберігання – півтора місяці. А тромбоцитів – 5 діб. Лікарі кажуть, що одна з причин чому люди не готові здавати кров – брак часу. Тож сподіваються що незабаром у київському центрі з’явиться спеціальний автобус, який курсуватиме Києвом для збору крові.

Тим не менш, у самому міському центрі крові, людей що готові її здати чимало і всі з гарним настроєм.

Наш телеканал також вирішив приєднатися до здачі крові. Тож вже з самого ранку до медпункту вишукувалася черга небайдужих.

До слова, Факти ICTV раніше писали де здавати кров, вимоги та протипоказання.

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