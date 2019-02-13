Один постріл і влучання в ціль: ЗСУ знищили позиції ворога на Світлодарській дузі

На Світлодарській дузі армійці фільмують, як знищують позиції ворога навпроти. Один постріл і українська протитанкова ракета Корсар влучає точно в ціль.

– Досить тривалий час з цієї точки ворог не давав спокою нашим бійцям. Це довготривале їхнє укріплення. Тому просто так з кулемета було його не взяти. Хлопці наші толерантні, але не настільки, тому вирішили використати протитанкову керовану ракету Корсар. І як ви бачили з першого пострілу пряме влучання, – розповідає боєць ООС.

За даними розвідки, від цього удару загинули двоє бойовиків, ще один поранений. Ворожі позиції відновленню не підлягають.

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Мета бойовиків під час ближньої стрілянини виявити вогневі точки армійців. Але військові видають себе у крайніх випадках. Підходи ворога можна розпізнати за звуком.

Раніше Факти ICTV писали про те, як нацгвардійці ліквідували ворожу БМП.

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