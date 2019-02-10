Знешкодження техніки та втрати бойовиків: як минув тиждень на передовій

Троє українських бійців поранено за минулу добу на фронті. Найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Гаряче в районі Пісків, Авдіївки, Чермалика, Новотошківського, Кримського та Старогнатівки. Українські бійці дали гідну відсіч ворогу.

За даними української розвідки лише за минулу добу у відповідь на ворожі провокації було знищено 6 бойовиків. Ще сімох поранено.

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До того ж протягом тижня українські армійці знешкодили значну кількість бойової техніки окупантів, включаючи вантажівки із бойовиками та мінометними розрахунками. А також дві ворожі бронемашини МТ-ЛБ із зенітними установками.

Нагадаємо, на відео зняли, як бійці ООС знищили командно-спостережний пункт бойовиків на Донбасі.

Опубліковано Лютий, 10 в 14:46



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