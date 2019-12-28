Офіціантки від 56 до 72 років. Соціальний експеримент у ресторані Дежавю

Вік – не привід відмовлятися від задоволень. Це вирішили довести в одному легендарному столичному ресторані Дежавю. Там провели соціальний експеримент і на день працевлаштували жіночок від 56 до 72 років.

Дивіться: Університет для пенсіонерів: як проходить фестиваль та чому навчають

Оскільки заклад музичний – офіціантки мали ще й танцювати. Та головне – показати своїм прикладом, що після п’ятого десятка життя тільки починається. Що із цього вийшло – дивіться у сюжеті Ольги Чайко.

Факти ICTV раніше писали про розважальний куточок для пенсіонерів у Києві.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.