Пастки-зашморги на деревах: браконьєри на Хортиці полюють посеред білого дня

У національному заповіднику Хортиця активізувались браконьєри. Вони вже не тільки ставлять капкани та сильця, а полюють на диких тварин із нарізною зброєю, посеред білого дня.

Щомісяця в заповіднику виявляють по кількадесят пасток. Розраховані вони здебільшого для полювання на невелику здобич – зайців і фазанів. Але трапляються і жорстокіші знахідки.

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Хортиця – це не лише туристичні об’єкти та історичні пам’ятки. Це ще й понад дві тисячі гектарів заповідних земель та плавнів. Тут водяться дикі кабани, козулі, є навіть плямисті олені. Здебільшого тварини звикли до людей, та не бояться їх.

Через довірливість, звірі часто стають здобиччю мисливців. Днями в самому центрі заповідника, всього за кількасот метрів від одного із профілакторіїв, знайшли вбитого кабана. Уже відомо, полювали на нього із нарізною зброєю. Забрати здобич браконьєри не встигли.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що браконьєрів каратимуть гігантськими штрафами.

Опубліковано Лютий, 04 в 22:19



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