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Суспільство
В’ячеслав Цимбалюк, Журналіст та ведучий програми Факти. Спорт

Переможці Премії PinchukArtCentre – лауреати та їхні неймовірні роботи

Українські митці вразили своїми роботами, які вони подали на сьому Премію від PinchukArtСentre. Серед робіт – склеєні друзки від розбитої війною чарки, вимушені переселенці на краю прірви, кричуща порожнеча у поєднанні з творчістю Василя Стуса. 

Переможців цьогоріч п’ятеро. Ідеї для своїх творів задумували ще до повномасштабного вторгнення Росії, однак воєнні реалії не могли не внести корективи в інсталяції. Найкращі роботи обирало поважне журі з різних європейських країн. 

– Журі цього року взагалі хотіло усіх нагородити. Адже те, яку енергію і зусилля вклали художники у свої роботи – вразило міжнародних суддів, – зазначає артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Музи не мовчать, поки говорять гармати, каже засновник премії – бізнесмен Віктор Пінчук. На його переконання, мистецтво – це сильна зброя, яка надихає українців. 

– Ви розповідаєте всьому світу про нашу трагедію і про наш героїзм. Це дуже-дуже важливо. Ви надихаєте українців на фронті й українців тут, – зазначає бізнесмен, філантроп, засновник премії PinchukArtCentre Prize Віктор Пінчук, звертаючись до художників. 

Перше місце – за Даною Кавеліною. Журі вразила її робота Не може бути такого, щоб нічого не можна було повернути. Це 3D-відеофільм про утопічний світ майбутнього. Вона отримає головний приз – 10 тис.

Також журі цього року обрало три спеціальні відзнаки. Їх здобули Микола Карабінович, Антон Саєнко та Катерина Лисовенко. Кожен з них отримає по 60 тис. грн. П’яту нагороду – приз громадськості та 37 тис. грн, одержав Михайло Алексеєнко.

Всі чотири призери української премії  PinchukArtCentre мають унікальний шанс потрапити у шорт-лист міжнародної премії Future Generation Art Prize, виставка якої відбувається в Києві, а потім – на Венеційську бієнале. 

PinchukArtCentre, Віктор Пінчук, Мистецтво
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