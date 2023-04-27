Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы

Украинские художники поразили своими работами, которые они представили на седьмой Премии от PinchukArtСentre. Среди работ – склеенные осколки от разбитой войной рюмки, вынужденные переселенцы на краю пропасти, воющая пустота в сочетании с творчеством Василия Стуса.

Победителей в этом году пятеро. Идеи для своих произведений разрабатывали еще до полномасштабного вторжения России, однако военные реалии не могли не внести коррективы в инсталляции. Лучшие работы выбирало жюри из разных европейских стран.

— Жюри в этом году вообще хотело всех наградить. Ведь то, какую энергию и усилия вложили художники в свои работы – поразило международных судей, – отмечает артдиректор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф.

Музы не молчат, пока говорят пушки, говорит основатель премии – бизнесмен Виктор Пинчук. По его убеждению, искусство — это сильное оружие, вдохновляющее украинцев.

— Вы рассказываете всему миру о нашей трагедии и о нашем героизме. Это очень-очень важно. Вы вдохновляете украинцев на фронте и украинцев здесь, – отмечает бизнесмен, филантроп, основатель премии PinchukArtCentre Prize Виктор Пинчук, обращаясь к художникам.

Первое место заняла Дана Кавелина. Жюри поразила ее работа Не может быть такого, чтобы ничего нельзя было вернуть. Это 3D видеофильм об утопическом мире будущего. Она получит главный приз – 10 тыс.

Также жюри в этом году выбрало три специальных отличия. Их получили Николай Карабинович, Антон Саенко и Екатерина Лисовенко. Каждый из них получит по 60 тыс. грн. Пятую награду – приз общественности и 37 тыс. грн, получил Михаил Алексеенко.

Все четыре призера украинской премии PinchukArtCentre имеют уникальный шанс попасть в шорт-лист международной премии Future Generation Art Prize, выставка которой проходит в Киеве, а затем – на Венецианскую биеннале.

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