Переведення годинників. 5 порад для правильного переходу на зимовий час

Цієї ночі жителі багатьох європейських країн, включно із нами, спатимуть на годину довше. А стрілки годинників о 4 ранку переведуть на годину назад. Ми перейдемо на зимовий час.

У період адаптації спеціалісти радять уникати стресів та відповідальних справ. Поживно харчуватися – особливо зранку, гуляти на свіжому повітрі і головне – добре спати.

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Країни ЄС зроблять це, скоріше за все, востаннє. Адже там хочуть скасувати сезонне чергування часу. В Україні ж поки такої ініціативи немає.

Для організму людини – це значний стрес, кажуть лікарі. Оговтуватись від якого можна і більше тижня. У перші дні після переходу на зимовий час зростає кількість інфарктів, самогубств та аварій на дорогах.

Також поширеними симптомами є порушення сну, дратівливість, нездужання, сонливість, підвищена стомлюваність.

Опубліковано Жовтень, 27 в 19:26



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