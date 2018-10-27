Перевод часов. 5 советов для правильного перехода на зимнее время

Этой ночью жители многих европейских стран, включая нас, будут спать на час дольше. А стрелки часов в 4 утра переведут на час назад. Мы перейдем на зимнее время.

В период адаптации специалисты советуют избегать стрессов и ответственных дел. Питательно питаться – особенно утром, гулять на свежем воздухе и главное – хорошо спать.

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Страны ЕС сделают это, скорее всего, в последний раз. Ведь там хотят отменить сезонное чередование времени. В Украине же пока такой инициативы нет.

Для организма человека – это значительный стресс, говорят врачи. Оправляться от которого можно и больше недели. В первые дни после перехода на зимнее время возрастает количество инфарктов, самоубийств и аварий на дорогах.

Также распространенными симптомами являются нарушения сна, раздражительность, недомогание, сонливость, повышенная утомляемость.

Опубликовано Октябрь, 27 в 19:26



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