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Перший день Oktoberfest. Як пройшло відкриття та ціна на пиво

У Мюнхені відкрився 186-ий Oktoberfest. Головне пивне свято всього світу. За традицією мер Мюнхена двома ударами вибив корок з першої діжки пива. Потім він набрав та передав кухоль прем’єр-міністру Баварії і разом вони випили пива – за мирний перебіг фестивалю.

Організатори розраховують, що свято відвідають майже шість млн. гостей. Ціна на пиво теж традиційно зросла – на 30 євроцентів, і тепер літровий кухоль пива коштує від 10.80 євро до 11.80.

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