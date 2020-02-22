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Факти / Відео / Україна

Під обстрілами та ризикуючи життям. Як працює хлібокомбінат у Попасній

Вони ні на мить не припиняли роботу, бо мали людей годувати – у Попасній працює хлібокомбінат, який навіть у важкі часи, під обстрілами та ризикуючи життям працівників, випікав хліб у три зміни. Фактично в ті часи, буханець був чи не головною їжею, адже з харчуванням у прифронтових населених пунктах, коли йшли бойові дії, було дуже сутужно, а хліб на полицях був – свіжий, теплий, запашний.

Хлібокомбінат у прифронтовій Попасній ніби й нічим не вирізняється з-поміж тисяч таких підприємств по всій країні. Але так здається лише на перший погляд. Його адмінбудівля пережила вже дві війни: Другу Світову і російсько-українську.

П’ять років тому, під час боїв за Дебальцеве сюди поцілив реактивний снаряд.

Та навіть у розпал бойових дій підприємство не зупинялося ні на день. Війна війною, а хліб  за розкладом. Водій щодня розвозить запашні буханці і у прилеглі міста, і у віддалені села на самісінькій лінії вогню.

З місяць тому за 3 млн купили нову піч. Третину грошей дав Червоний Хрест.

Факти ICTV раніше писали про те, як вирощують найдорожчу спецію світу шафран на Херсонщині.

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