Півроку без зарплати і стара техніка! Як працюють у Укравтодорі

Щороку на відновлення та будівництво доріг в Україні виділяють мільярди. На 2019 запланували майже 55 млрд. І поки в столичних кабінетах говорять про покращення – прості працівники дорожних служб намагаються вижити.

Попри масштаби дорожніх робіт за останні роки державні автопідприємства Любарського району вдесятеро скоротили кількість працівників. Бо півроку не платять зарплату. Люди звільняються, ті хто лишились – ледь не герої.

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Є проблеми і з матеріалами. При мінімально необхідних 120-ти тоннах солі, привезли половину – цього місяця, щебінь і пісок – півроку тому. Асфальту вже рік не бачили. Викручуються як можуть.

Майже кризова ситуація і на Миколаївщині. Тут теж борги із зарплати через брак замовлень. Щоб зекономити – скорочують штат і об’єднують філії.

У компанії Автомобільні дороги України – визнають, проблеми є. Борги, що накопичилися за минулі роки тягнуть на дно. Все що заробили, віддають. Щоб триматися на плаву – беруться за будь яку роботу. Але зі старою технікою важко.

Щоб вийти з кризи запросили аудиторську компанію. За три місяці та має рекомендувати, куди ж рухатись далі. Варіантів кілька – зокрема приватизація або розвиток.

До слова, в Укравтодорі хочуть посилити штрафи за перевищення швидкості.

Опубліковано Лютий, 13 в 17:56



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