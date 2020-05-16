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Півтисячі інтернам Вінницького медуніверситету не вистачає робочих місць у лікарнях

Немає місця в лікарнях півтисячі інтернам Вінницького медичного університету. Уже завтрашні випускники вишу не знають, як і де їм підтвердити свій диплом, і врешті здобути професію. Усе через продовження реформування лікарень, які уже мають заробляти самі на себе. І в тому бізнес- плані  не визначено статус інтерна. Так само, як і питання заробітної плати інтернів та їх кураторів. Студентське самоврядування медичних університетів України підготувало спільне звернення до міністра охорони здоров’я  і чекає відповіді.

Без інтернатури студент- медик  це просто випускник вишу, каже Світлана Дяченко. Дівчина бачить себе в терапії. Але, аби стати вузькопрофільним фахівцем, вона має пройти інтернатуру. Та жодна із міських лікарень її брати не хоче.

Інтерни-бюджетники дійсно не цікаві лікарні, зізнається головний лікар Вінницької районки. Хоча його заклад і має статус клінічного і співпрацює з дев’ятьма кафедрами мед університету, але оплачувати інтернатуру за рахунок зароблених його ж лікарями коштів, не згодний.

Не можуть допомогти студентам-випускникам і в обласному департаменті здоров’я. Бо, анулюючи державні субвенції для інтернів-бюджетників, нових розпоряджень МОЗ так і не надіслало. У відповідь на телефонний дзвінок – сказали чекати роз’яснень.

Факти ICTV раніше писали про те, що криза в Одеському медичному університеті затягується.

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