Випускники без дипломів. Криза в Одеському медичному університеті затягується

Криза в Одеському медичному університеті. Через конфлікт міністерства охорони здоров’я та колишнього керівництва вишу, страждають працівники закладу та студенти. У закладу сплив термін ліцензії, тож університет цьогоріч не має бюджетних місць. Водночас, працівники місяцями не отримують заробітної плати, а випускники дипломи.

Скандал навколо цього закладу розгорівся ще торік. Міністерство охорони здоров’я начебто через порушення контракту звільнило ректора вишу Валерія Запорожана, який очолював заклад 24 роки.

Але йому працювати не дали прибічники попереднього очільника закладу. Вони на вченій раді обрали ТВО завідувача кафедри травматології Юрія Сухіна, однак цю кандидатуру не погодило міністерство.

Та на це ніхто не зважав. І з часом незгодних почали звільняти.

Конфлікт керівництва і міністерства зашкодив усім – через закінчення дії ліцензії університет цьогоріч не має бюджетних місць, а випускники залишаються без дипломів.

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Заручниками ситуації став і медичний персонал університетських клінік. Працівники майже рік не отримують зарплату, а пацієнти – безкоштовні медикаменти.

Причому це стосується майже трьох тис. людей.

У МОЗі стверджують, проблемну ситуацію з Одеським університетом намагаються вирішити і пропонували сторонам сісти за стіл переговорів.

Бо через позов колишнього ректора до суду міністерство не може проводити державний конкурс на керівні посади, 13 тис. працівників та студентів стали заручниками амбіцій керівництва.

Виплатити борги у міністерстві планують найближчим часом. Але для розблокування повноцінної роботи закладу потрібен не один місяць.

До слова, що сталося в університеті Богомольця: усі подробиці скандалу.

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