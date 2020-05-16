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Полтысячи интернам Винницкого медуниверситета не хватает рабочих мест в больницах

Нет места в больницах для полтысячи интернам Винницкого медицинского университета. Уже завтрашние выпускники вуза не знают, как и где им подтвердить свой диплом, и получить профессию. Все из-за продолжения реформирования больниц, которые уже должны зарабатывать сами на себя. И в том бизнес плане не определен статус интерна.

Так же, как и вопрос заработной платы интернов и их кураторов. Студенческое самоуправление медицинских университетов Украины подготовило совместное обращение к министру здравоохранения и ждет ответа.

Без интернатуры студент-медик это просто выпускник вуза, говорит Светлана Дяченко. Девушка видит себя в терапии. Но, чтобы стать узкопрофильным специалистом, она должна пройти интернатуру. И ни одна из городских больниц ее брать не хочет.

Интерны-бюджетники действительно не интересные больнице, признается главный врач Винницкой районки. Хотя его заведение и имеет статус клинического и сотрудничает с девятью кафедрами медуниверситета, но оплачивать интернатуру за счет заработанных его же врачами средств, не согласен.

Не могут помочь студентам-выпускникам и в областном департаменте здоровья. Потому, аннулируя государственные субвенции для интернов-бюджетников, новых распоряжений МЗ так и не направило. В ответ на телефонный звонок — сказали ждать разъяснений.

Факты ICTV ранее писали о том, что кризис в Одесском медицинском университете затягивается.

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