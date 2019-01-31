Погодні аномалії: -50 у США, у Польщі людей рятують від лавини

Середній Захід США потерпає від лютих морозів. Міста спорожніли, школи та магазини закриті. Дітей навіть на вулицю не випускають.

Практично порожні вулиці та завірюхи – так нині виглядають міста на Середньому Заході США.

В середньому стовпчик термометра тримається біля позначки -28. І за прогнозами подекуди може опуститися нижче 50 градусів.

В охоплених негодою регіонах дітей не випускають із дому. Дорослі виходять на вулицю лише за крайньої потреби. Жертвами морозів уже стали 14 людей. Переважно – у ДТП, яких на слизькій дорозі сталися десятки, є також загиблі від переохолодження. У містах, де негода вирує з особливою люттю, призупинили роботу навіть сміттярі. Магазини не працюють.

Українське посольство у США оприлюднило у Twitter застереження – українцям рекомендують тимчасово утриматись від поїздок в потенційно небезпечні регіони країни.

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В Європі також сніжить. У Польщі 6 людей врятували від лавини за 24 кілометри від знаменитого гірськолижного курорту Закопане. Сніговий обвал накрив туристів на схилі найвищої у країні гори Риси та протягнув за собою на 70 метрів донизу. Чи є серед постраждалих іноземці, не повідомляють.

До слова, в Європі через потужні снігопади затримали сотні авіарейсів. Зокрема, подорожні не можуть вилетіти або дістатися британського Манчестера, французьких Парижа та Лілля та бельгійського Брюсселя.

Опубліковано Cічень, 31 в 13:50



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