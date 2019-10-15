Попри важку працю – щасливі: як живуть жінки у селі

15 жовтня – Всесвітній день сільських жінок. Саме вони становлять більше чверті всього населення планети. І у багатьох сільськогосподарських країнах відіграють ключову роль у розвитку держави.

Вони ведуть домашнє господарство, вирощують овочі, аби під рукою завжди були смачні та натуральні продукти. Виховують діток. Та ще й ходять на роботу.

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Та поміж усіма клопотами – залишають трохи часу і для себе. Адже жінка, де б вона не жила в селі чи в місті – має бути гарною, усміхненою та щасливою.

Життя жінки в селі не таке як у містянок, визнає жителька Городища Марія. Чимало роботи з ранку і до пізнього вечора. Вона виховує 11 діток. Свій вільний час витрачає не на салони краси, а на вишивання.

Попри усі непрості клопоти, жінки запевняють, що щасливі. Бо ніщо так не лікує натруджені руки як ніжні обійми дітей, внуків, та рідне чоловіче плече.

До слова, вчора Факти ICTV писали, які жінки захищають Україну.

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