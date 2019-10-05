За домашнє ставлять лайки, а на уроці граються: сучасне навчання в Україні

Остання неділя жовтня – День учителя. Вони навчають у різних регіонах і різних предметів, але навчають однаково успішно. Тому що готуються до занять, не бояться бути креативними і відчувають відповідальність за знання, з якими дитина виходить із класу.

В авторській школі Бойка – фізику та хімію викладають у парі. Складні матерії тут пояснюють просто – на уроці дозволяють погратися, подути в трубочку – кажуть, так запам`ятається будь-який закон.

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А в прикарпатському містечку Калуш вчителька математики Мар’яна Уляк – за домашнє завдання ставить лайки, або дизлайки. А для кращого сприйняття складних формул використовує все, що має під рукою, навіть паперове сміття.

Сучасні діти – розумні та креативні, тому виграє той педагог, хто не боїться вчитися в учня.

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