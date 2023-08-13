Постраждав за відданість: волонтери врятували песика з нової Каховки

Нова домівка для тварин з прифронтових областей. Благодійна організація у Львівській області прихистила вже понад 6 тисяч тварин з часу повномасштабного вторгнення – не лише домашніх, а й диких. Волонтери рятували їх з підтоплених районів Херсонщини та розбомблених домівок Бахмута.

Затишок і турбота – найкращі ліки для тварин, які пережили жахіття війни. Собак, котів та інших домашніх улюбленців з Херсона прихистили у Домівці. Довелося зводити нові вольєри. Адже сюди постійно привозять нових мешканців. Працівники благодійної організації доглядають тварин і водночас намагаються знайти їм нових господарів. Чимало постраждалих тварин забрали іноземці.

Оксана з чоловіком виїхали з Нової Каховки, рятувалися від російської окупації. Стали волонтерами у центрі. Оксана з особливою ніжністю доглядає собаку на прізвисько Зубик. Каже, пес постраждав за свою відданість. Жив на подвір’ї, прив’язаний ланцюгом. Його знайшли рятувальники і відпустили, та Зубик не втік – чекав господарів.

В реабілітаційному центрі Домажир, що у Львівській області, радіють успіхам своїх вихованців. Тут 29 ведмедів, яких врятували від жорстокого поводження. Тут є, де розгулятися. Територія – 20 гектарів. Ведмедів підгодовують. На день кожному потрібно 20 кілограмів корму: риби, м’яса, овочів та фруктів. Допомагають міжнародні доброчинні організації. Та є в центрі особливий мешканець – ведмідь, якого привезли з Бахмута. Тварина дивом вціліла після російських атак. Його знайшли у клітці на подвір’ї біля повністю зруйнованого будинку. Дали прізвисько Бахмут.

Ведмідь Бахмут уже оговтався. Став спокійнішим. Працівники центру сподіваються, що така щаслива історія порятунку тварин з окупованих територій – це провісник якнайшвидшої перемоги України над російським загарбником.

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