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Анна Боль, Журналистка Факти ICTV

Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки

Новый дом для животных из прифронтовых областей. Благотворительная организация во Львовской области приютила уже более 6 тысяч животных с момента полномасштабного вторжения — не только домашних, но и диких. Волонтеры спасали их из подтопленных районов Херсона и разбомбленных домов Бахмута.

Уют и забота — лучшее лекарство для животных, переживших ужас войны. Собак, кошек и других домашних любимцев из Херсона приютили в Доме. Пришлось возводить новые вольеры. Ведь сюда постоянно привозят новых жителей. Работники благотворительной организации ухаживают за животными и одновременно пытаются найти им новых хозяев. Многих пострадавших животных забрали иностранцы.

Оксана с мужем уехали из Новой Каховки, спасались от русской оккупации. Стали волонтерами в центре. Оксана с особой нежностью ухаживает за собакой по кличке Зубик. Говорит, пес пострадал за свою преданность. Жил во дворе, привязанный цепью. Его нашли спасатели и отпустили, но Зубик не скрылся — ждал хозяев.

В реабилитационном центре Домажир Львовской области радуются успехам своих воспитанников. Здесь 29 медведей, спасшихся от жестокого обращения. Здесь есть где разгуляться. Территория – 20 гектаров. Медведей подкармливают. В день каждому нужно 20 кг корма: рыбы, мяса, овощей и фруктов. Помогают международные благотворительные организации. Но есть в центре особенный житель — медведь, привезенный из Бахмута. Животное чудом уцелело после российских атак. Его нашли в клетке во дворе у полностью разрушенного дома. Дали прозвище Бахмут.

Медведь Бахмут уже пришел в себя. Стал более спокойным. Работники центра надеются, что такая счастливая история спасения животных с оккупированных территорий — это предвестник скорейшей победы Украины над российским захватчиком.

Притулок для тварин, Факти ICTV
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