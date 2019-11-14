Потрібно 33 млн грн: через рух ґрунтів будинки на Одещині зсуваються в прірву

З тріщинами в будинках і думками чи переживу ніч зимуватимуть сотні власників будинків на Одещині. Через постійний рух ґрунтів велетенські брили черепашника зсуваються в море. Частина житла вже зруйнована, частина починає сповзати.

Селище Фонтанка, передмістя Одеси. Два роки тому прірва майже впритул наблизилася до людських осель. Відстань від будинків до небезпечної зони – всього 15 метрів. Утім, із кожним роком небезпека зсувів збільшується. Востаннє стометровий шмат землі разом із ділянкою вулиць Лесі Українки та Тараса Шевченка зійшли донизу 2 роки тому. Через це частина будинків серйозно пошкоджена, частина під загрозою обвалу.

Підземні води, що проходять під селищем, підмивають черепашник, а він тут всюди на узбережжі.

Люди неодноразово зверталися по допомогу до місцевої влади, втім, комісії небезпеки життю не помічали. Два роки тому область пообіцяла укріпити аварійні схили, але нічого не зроблено – бо ці землі сільрада на півстоліття передала в оренду приватній фірмі.

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Доки триває судова тяганина, земля щодня осипається.

В Одеській області такі катаклізми часті. Лише за останні 6 років відбулося 5 зсувів. У Чорноморську 30 гектарів землі зійшли до моря разом із сімнадцятьма будинками, вони повністю зруйновані.

У небезпеці нині ще одна вулиця – Приморська. Оселі тріщать по швах.

2017-го міськрада Чорноморська розробила проект укріплення схилу на суму 150 млн грн. Та через брак грошей роботи не завершили. Цьогоріч виділили лише 11 млн.

Щоб завершити берегоукріплення, лише за попередніми розрахунками, потрібно 33 млн грн. Поки чиновники шукають ці гроші, життя сотень людей залишається в небезпеці.

Факти ICTV раніше писали про те, що село на Одещині руйнується на очах через зсув і підмив ґрунтів.

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