ППО, F-16 та €10 млрд: чим завершилася Мюнхенська конференція з безпеки 2024 для України

У ці дні лютого на вулицях столиці Баварії не проштовхнутися. До велелюдних вихідних додалася Мюнхенська безпекова конференція, на вулицях можна легко зустріти когось зі світових лідерів. І хоча офіційних рішень тут не ухвалюють, для України тут майданчик зустрічей і чергова нагода нагадати про те, хто боронить нині європейський спокій

Європа все розуміє, але трохи втомилась. На зібранні вже більше про Близький схід і смерть Навального.

Та голова безпекової конференції, як і обіцяв, втримав Україну в порядку денному.

– Україна передусім потребує військової допомоги – у неї специфічні запити, і ми маємо розуміти, як усе забезпечити. Як ви бачите, вона у нас в дефіциті. Ми не були готові до прірви, яку підготвував для нас Путні. МИ маємо провдовжити , що у нас є амуніція, снаряди і вся необхідна зброя, я сподіваюся. Що Мюнхенска конференція зробить усе. Аби ми прискорилися, – сказав Крістоф Хойсген – голова Мюнхенської безпекової конференції.

Німеччина нині – друга за обсягом допомоги Україні. Володимир Зеленський напередодні прибув із двома документами про безпекові гарантії – від Франції та Німеччини. Париж дає 3 мільярди євро, Берлін – ще 7 мільярдів. Олаф Шольц обіцяє допомогти з боєприпасами. А от із постачанням ракет Таурус є питання.

– Ми не виключаємо, що наш уряд зробить достатньо для України і наша підтримка залишиться сильною! – сказав Олаф Шольц, канцлер Німеччини – під час панелі із журналісткою.

Президента України Володимира Зеленського зала кілька разів вітала аплодисментами. Глава держави перерахував міфи, розвінчані Україною, а ще розповів, чому наші війська вийшли з Авдіївки. Рішення він назвав професійним і пояснив 2 роки Росія витратила на захоплення невеликих українських міст.

– Із жовтня вони атакували нещасну Авдіївку з усієї зброї. Тисячі військ загинуло – десятки тисяч. Ми чекатимемо зброї, бо нашої поки не вистачить. У них є. у нас немає. Головна наша зброя – це люди, це їх тактика містечка, на які їм знадобилося 2 роки. Ми очікуємо на те, що Як тільки розблокується небо, вони не зможуть працювати, – сказав Зеленський.

Оборонну підтримку, потреби ППО та F-16 обіцяє премʼєр Нідерландів. Республіканці та демократи із Сенату засвідчують свою підтримку, та поки Україні не отримати обіцяних 60 мільярдів допомоги. Конгрес пішов на канікули. Про все це та Володимир Зеленський говорить із віцепрезиденткою США Камалою Гаріс. Вона гарантує підтримку адміністрації, на Конгрес – лише сподівання.

– Коли ми говоримо про роль Америки у нашій підтримці Україні, ми маємо бути непохитними, і не можемо грати у політичні ігри. Дуже важливо залишатися разом із союзником, на якого надзвичайно тисне агресор. Щодо додаткового фінансування, ми з президентом Байденом говоримо з усіма учасниками процесу у конгресі. І у сенаті є двопартійна підтримка, – сказала віцепрезидентка США Гаріс.

Ті, хто не був в Україні, не завжди розуміють, що поставлене на карту наголошує бізнесмен Віктор Пінчук.

Саме для цього у Мюнхен ПінчукАртЦентр привіз виставку Вирішуючи твоє завтра.

Виставку розмістили у приміщенні, яке важко проминути, адже поряд проводять пресконференція політиків, вони приходять підготуватися до виступів і залишаються сам на сам з українськими реаліями. Особливий розрахунок, що виставку побачать американські конгресмени.

– Підтримка – не на тому рівні, що нам потрібно зараз. Інтелектуального розуміння, що ми виборюємо їм свободу, недостатньо. Ми повинні залізти їм під шкіру, щоб вони відчули. Для цього потрібно приїхати в Україну, а це неможливо. Тому Україну, за допомогою наших українських митців принесли їм сюди. Кінець кінцем це не про мистецтво. Мистецтво – це такий потужний інструмент, щоби нам пішли все, що нам потрібно. Більше артилерії більше снарядів, – зазначив бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

На вулиці – своя боротьба. Українці заполонили площу неподалік готелю, де проходить безпекова конференція. На вулиці – тисячі людей. Наталя з Полтави тримає плакат із вимогою надати Україні ракети Таурус. Багато про них не знає, але точно знає – вони потрібні для захисту не лише однієї Україні.

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