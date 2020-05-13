Протест проти карантину: в Києві перевізники вимагають зняти обмеження

Кабмін знову в облозі мітингарів, а столиця у шалених заторах. Зняти обмеження цього разу вимагають автоперевізники. Вони скаржаться: від карантину найбільше постраждали ті, хто легально возить людей за кордон.

Нелегали накручують ціни чи не удвічі, держава закриває очі. А обіцяні компенсації чесний бізнес отримати не може.

У столиці біля приміщення уряду зібралося до 150 водіїв автобусів та власників компаній-перевізників з усієї України. Порожніми машинами вони перекрили підступи до будинку уряду. Кажуть, що готові виконувати усі гігієнічні вимоги, аби лише працювати. Докладніше – у сюжеті Ольги Чайко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Києві протестували медики лікарні №8.