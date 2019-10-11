Привітали з Днем захисника України: Оркестр ВПС США зіграв для українців Червону калину

Військові оркестри вітають українців із прийдешнім Днем захисника України. У Львові виступили американські джазмени, а в столичному метро оркестр Національної гвардії.

Надихаючий американський джаз часів Другої світової війни і свінгові версії українських патріотичних пісень Червона калина, Лента за лентою – для львівської публіки підготували парад прем’єр.

Читайте: Найкращі привітання в картинках з Днем захисника України

Американські оркестранти спільно з Національним президентським оркестром та Камерним оркестром Львівської національної опери провели лише кілька репетицій, але кажуть, що встигли спрацюватися.

Для музикантів обох країн це ще й чудова нагода обмінятись досвідом, вдосконалити свої вміння та навички. Американський оркестр приїхав в Україну щоб показати, що США підтримують нашу державу.

У київські підземці оркестр 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних установ Національної гвардії України вітав АТОвців з Днем захисника України.

Прямо у вестибюлі станції Золоті ворота оркестр виконав світові хіти і марші пісенно-стройового репертуару. Пасажири слухали улюблені мелодії зі сльозами на очах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що США і Україна можуть стоворити спільний комітет для розслідування у справі Байдена.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.