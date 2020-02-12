Привітав Сенцов і Вакарчук: в`язень нацистських концтаборів святкує 95-річчя

Його кредо не бути жадібним, злим, не заздрити і поважати жінок. Саме ці правила проніс через все своє довге життя, каже Ігор Малицький, в`язень чотирьох нацистських концтаборів і піддослідний лікаря-ката Менгеле. Сьогодні він святкує свій 95-ий день народження.

У свої 95 років веде активне життя – їздить на передову, кілька разів на рік подорожує літаком, активно користується Facebook і купається в ополонці.

Ігор Малицький – в’язень чотирьох нацистських концтаборів, бачив тисячі замордованих і убитих у газових камерах людей, саме через це після звільнення з катівні найбільше цінує життя.

Його колишні студентки вітають з днем народження щороку. Ігор Федорович, кажуть, відмінний викладач одного разу навіть навчив рахувати свого собаку. Той гавкав правильну відповідь у нескладних прикладах.

На його смугастій формі і досі збереглися плями крові, а на руці вибитий в Освенцимі номер. Він потрапив до полону 18-річним юнаком. Терезін,Освенцим, Маутгаузен і Лінц. Бачив, як в газових камерах нацисти вбивали тисячі людей, добивали ще живих немовлят, а сам був піддослідним так званого янгола смерті, нацистського лікаря Йозефа Менгеле.

У 2018 році написав листа тоді ще бранцеві Кремля Олегу Сенцову, який тоді два місяці як голодував.

Сьогодні у його 95, Олег Сенцов вітає Ігоря Малицького з ювілеєм.

Телефон ювіляра розривається від дзвінків, у нього тисячі друзів: кіборги, письменники, журналісти, політики і навіть президенти. В день народження вони зробили йому сюрприз і записали привітання.

Факти ICTV раніше писали про історію українця, який вижив у Освенцимі.

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