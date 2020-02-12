Поздравил Сенцов и Вакарчук: узник нацистских концлагерей празднует 95-летие

Его кредо не быть жадным, злым, не завидовать и уважать женщин. Именно эти правила пронес через всю свою долгую жизнь, говорит Игорь Малицкий, узник четырех нацистских концлагерей и подопытный врача-палача Менгеле. Сегодня он празднует свой девяносто пятый день рождения.

В свои 95 лет ведет активную жизнь – ездит на передовую, несколько раз в год путешествует самолетом, активно пользуется Facebook и купается в проруби.

Игорь Малицкий – узник четырех нацистских концлагерей, видел тысячи замученных и убитых в газовых камерах людей, именно поэтому после освобождения из застенка больше всего ценит жизнь.

Его бывшие студентки поздравляют с днем ​​рождения каждый год. Игорь Федорович, говорят, отличный преподаватель однажды даже научил считать свою собаку. Тот лаял правильный ответ в несложных примерах.

На его полосатой форме до сих пор сохранились пятна крови, а на руке выбитый в Освенциме номер. Он попал в плен 18-летним юношей. Терезин, Освенцим, Маутхаузен и Линц. Видел, как в газовых камерах нацисты убивали тысячи людей, добивали еще живых младенцев, а сам был подопытным так называемого ангела смерти, нацистского врача Йозефа Менгеле.

В 2018 году написал письмо тогда еще пленнику Кремля Олегу Сенцову, который тогда два месяца как голодал.

Сегодня в его 95, Олег Сенцов поздравляет Игоря Малицкого с юбилеем.

Телефон юбиляра разрывается от звонков, у него тысячи друзей: киборги, писатели, журналисты, политики и даже президенты. В день рождения они сделали ему сюрприз и записали поздравления.

Факты ICTV ранее писали о истории украинца, который выжил в Освенциме.

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