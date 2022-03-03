Привид Києва та всі українські військові, які знищують загарбників із РФ

Про них вже ходять легенди. На рахунку Привида Києва вже 16 пташок загарбника (за останньою інформацією Привид Києва збив 21 ворожий літак, – Ред.). І їх до жаху бояться російські загарбники.

— Ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та у воді. Разом до перемоги! Слава Україні! – каже наш захисник.

Позивні наших героїв кажуть самі за себе. Збройні сили України наводять жах на тих, хто прийшов вбивати українців.

— Я думаю, ще хтось отримає від нас, перепрошую за вислів, п***. І ніхто більше до нас не залізе. Все буде добре, – каже інший український воїн.

Нові герої України у війні, яку розв’язали рашисти на нашій землі.

Русский военный корабль, иди на**й!

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