Призрак Киева и все украинские военные, уничтожающие захватчиков из РФ

О них уже ходят легенды. На счету Призрака Киева уже 16 птиц захватчика (по последней информации Призрак Киева сбил 21 вражеский самолет, — Ред.). И их до ужаса боятся российские захватчики.

— Мы будем уничтожать россиян в воздухе, на земле и в воде. Итого к победе! Слава Украине! – говорит наш защитник.

Позывные наших героев говорят сами за себя. Вооруженные силы Украины приводят ужас в тех, кто пришел убивать украинцев.

— Я думаю, еще кто-то получит от нас, извиняюсь за высказывание, п***. И никто больше к нам не залезет. Все будет хорошо, – говорит другой украинский воин.

Это новые герои Украины в войне, которую развязали рашисты на нашей земле.

Русский военный корабль, иди на**й!

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