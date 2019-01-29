Пивне морозиво і здоровий фаст-фуд: переможці фонду Бориса Колеснікова

Майже 2 тис. компаній з усього світу – 76 країн. У німецькому Кьольні цими днями справжній рай для ласунів. Тут можна побачити продукцію від звичайних чіпсів – до справжнього шоколадного собору.

Шоколадні ріки, пряникові береги. Це найбільша у світі виставка кондитерки. Німецькі виробники вражають красою та масою. Японські кондитери представляють десерт ручної роботи з рису та квасолі.

Українці на виставці не лише ті, хто представляє продукцію, а й ті, хто переймає досвід.

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Це 30 студентів з провідних вітчизняних харчових вишів, які перемогли в освітньому конкурсі харчових технологій, що вже вдруге організовує благодійний фонд Бориса Колеснікова.

Головне завдання конкурсу – виховати нове покоління технічно грамотних спеціалістів та зберегти цих успішних фахівців в Україні. Студентів цікавить усе – і дивакувата форма солодощів, і прихований склад харчів.

Серед переможців конкурсу фонду Бориса Колеснікова і винахідники шоколадних батончиків для профілактики раку, і розробники здорового фаст-фуду, пивного морозива, оздоровчих ласощів з гарбуза.

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Опубліковано Cічень, 29 в 19:53



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