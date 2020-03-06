Rail Baltica: чим вражає комплекс інфраструктурних проектів у Естонії

Швидкісна залізниця, футуристичні станції і тунель під морем – в маленькій Естонії вражають масштабними проектами.

Нещодавно там почали активно будувати євроколію, що з’єднає балтійську країну з центральною Європою.

Цей проект активно критикують та називають економічно невигідним. Тож навіщо невеликій Естонії такі амбітні проекти – в матеріалі кореспондентів з Радіо Свобода.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Естонії боряться з покинутими автомобілями.

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