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Факти / Україна / Політика

Рада ухвалить закон про позбавлення депутатських мандатів за кнопкодавство – Разумков

Народні депутати мають доопрацювати законопроект про позбавлення мандату за кнопкодавство.

Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він додав, що таким чином можна буде виконати обіцянку, яку давали виборцям.

– Ми обіцяли, що люди втрачатимуть мандат за неперсональне голосування. Сьогодні є рішення Конституційного суду, однак цей законопроект потрібно доопрацювати, – сказав Разумков під час виступу у парламенті.

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Спікер додав, що він особисто наполягатиме на тому, щоб виконати обіцянку щодо позбавлення мандатів за кнопкодавство.

4 лютого відбулося відкриття третьої сесії Верховної Ради IX скликання, на якому були присутні 360 народних депутатів, а також прем’єр-міністр Олексій Гончарук, члени уряду, представники посольств і дипломатичних місій.

Факти ICTV також писали про те, які питання опиняться на порядку денному Верховної Ради 4 лютого.

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