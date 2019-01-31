Разом зі снігом сходить асфальт: “пастки” на автошляхах Одещини та Закарпаття

На Закарпатті дороги як решето. Разом зі снігом із них сходить і асфальт. Шляхи стали справжньою пасткою для водіїв. Тут яма на ямі. У жахливому стані закарпатська ділянка міжнародної автотраси Київ-Чоп. Найглибші вибоїни шляховики тут засипають холодним асфальтом.

А от понівечені дороги між районами латати й не думають. Місцями тут вже не проїхати, ями, завглибшки у півметра. Гострих вибоїн тут більшає щодня. Водії обурені, бо нищать машини. Найбільше страждають колеса та ходова.

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Ділянка траси Одеса-Вознесенськ-Новий Буг нагадує зону бойових дій. Найгірший відрізок на кордоні з Миколаївщиною – всуціль вкритий ямами та вирвами.

В облавтодорі стверджують, аварійні ділянки траси почали ремонтувати два роки тому за гроші від митного експерименту. Але вони закінчилися, і роботи зупинили. Бракує ще 300 мільйонів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Алясці дороги пішли під землю.

Опубліковано Cічень, 31 в 17:12



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