Ремонт доріг в Україні 2019: за які дороги візьмуться першими

В Укравтодорі розповіли, які дороги ремонтуватимуть цього року.

Найперше візьмуться за траси Дніпро – Решетилівка, Миколаїв – Кропивницький, Одеса – Рені, Запоріжжя – Маріуполь, Павлоград – Лозова.

За окремою програмою будуватимуть першу чергу Північного об’їзду у Рівному.

Також хочуть відновити спорудження мосту через Хаджибейський лиман на Одещині, зупинене у 2008 році.

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Окрім того, цьогоріч планують продовжити роботи на пріоритетному коридорі GO Highway, який з’єднає порти Миколаєва, Херсона та Одеси із портами Балтійського та Північного морів.

Раніше Факти ICTV писали, як їздять найгіршою дорогою Миколаєва.

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