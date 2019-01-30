У Рівному лижник проїхався центром міста, зачепившись за авто

Дорогами Рівного катається лижник. Екстримал причепився до авто, яке тягло його на лижах центральними шляхами міста.

З іншої машини, що їхала поруч, усе це фільмували. Відео викликало хвилю обурення користувачів соцмереж – мовляв, лижник і спільники не думали про свою та безпеку інших учасників руху. Якби чоловік впав на дорозі, це спричинило б аварійну ситуацію.

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Шукати порушників тепер взялася поліція. Кажуть, і водій, і лижник порушили правила дорожнього руху. І за таку витівку доведеться відповідати.

До слова, хочеш безкоштовно жити – відмовся від соцмереж: незвичайний готель у Швеції.

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