У Рівному лижник проїхався центром міста, зачепившись за авто

Дорогами Рівного катається лижник. Екстримал причепився до авто, яке тягло його на лижах центральними шляхами міста.

З іншої машини, що їхала поруч, усе це фільмували. Відео викликало хвилю обурення користувачів соцмереж – мовляв, лижник і спільники не думали про свою та безпеку інших учасників руху. Якби чоловік впав на дорозі, це спричинило б аварійну ситуацію.

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Шукати порушників тепер взялася поліція. Кажуть, і водій, і лижник порушили правила дорожнього руху. І за таку витівку доведеться відповідати.

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Опубліковано Cічень, 30 в 22:29



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