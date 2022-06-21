Російська музика поза законом: кого стосується заборона

Російська музика в громадському просторі, а також на телебачення та радіо поза законом. Ухвалений Верховною Радою закон забороняє виконання, демонстрацію, використання фонограм та музичних кліпів російських виконавців, які підтримують агресію проти України.

Окремо створять перелік тих артистів із Росії, які засудили війну – їхню творчість дозволять. Також депутати збільшили до 40 % частку українських пісень на радіо, і до 75% добового ведення новин та розважальних теле і радіопрограм.

Конституційною більшістю голосів народні обранці ухвалили закон, який забороняє російську музику не лише у наших медіа, але й у громадському просторі.

Поза законом тепер і гастролі та виступи російських виконавців, які підтримують війну проти України. Окремо, за погодженням з СБУ та РНБО, створять перелік тих артистів із РФ, які засудили агресію, їх дозволять. Таке рішення варто було б ухвалити значно раніше, вважає Володимир В’ятрович.

– Вводиться певний термін про національний музичний продукт, яким передбачається, що він буде отримувати певні преференції, в тому числі і ресурсну підтримку з боку українського культурного фонду, з боку української держави. З одного боку ми робимо обмеження на вплив російської культури, з другого боку намагаємося підтримувати українську культуру, – сказав В’ятрович.

Для підтримки депутати збільшили до 40% частку українських пісень на радіо, і до 75% добового ведення новин та розважальних теле і радіопрограм. І музична спільнота це підтримує, переконаний телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк. Бо всі поступово починають усвідомлювати, що не лише мова, але й музика мають фундаментальне значення у побудові нової країни.

– Я не вірю тим людям, які щось кричали про те, що квоти українськомовної музики в ефірах – це погіршення якісного складу музики. Взагалі ні. Це питання такої м’якої сили, яку повинна використати держава для втілення в життя, – каже Кондратюк.

Водії маршруток сприймають нововведення позитивно, але деякі все ж таки вмикають добірки російської музики чи навіть серіали. Тепер, щоб припинити це, пасажири матимуть інструмент – закон ухвалений Верховною Радою. І його необхідно застосовувати, переконаний журналіст, громадський активіст Костянтин Андріюк.

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