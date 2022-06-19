Рада заборонила російську музику у громадських місцях, а також книги з РФ

Червень, 19 в 15:06

Верховна Рада підтримала заборону на російську музику у медіапросторі та громадських місцях.

Нардепи ухвалили в цілому законопроєкт №7273-д про заборону публічного виконання російських пісень, а також їхнього використання на радіо і ТБ. За це рішення проголосували 303 нардепи.

— На період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку РФ заборонити на території України відтворення аудіовізуальних творів у виконанні громадян і резидентів держави-агресора на радіо, ТБ, в розважальних закладах, громадському транспорті, у закладах освіти, закладах культури та відпочинку, готельного та ресторанного бізнесу, кінотеатрах, громадському просторі тощо, — йдеться у законі.

За словами співавтора ініціативи, голови підкомітету з питань музичної індустрії Олександра Санченка, закон має на меті: сприяти розвитку української музики через збільшення квот на радіо, а також заборонити публічне виконання російських пісень, на радіо і ТБ.

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Заборона не поширюватиметься на російських співаків, які засуджують агресію Росії проти України. Відповідний перелік виконавців вестиме й оновлюватиме апарат Ради національної безпеки та оборони.

Законопроєкт також передбачає збільшення до 40 % частки пісень державною мовою під час радіомовлення та збільшення до 75% добового обсягу ведення передач, зокрема новинно-аналітичних блоків, розважальних передач, державною мовою.

Іншим рішенням парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі. За це рішення проголосували 306 нардепів.

Загалом у неділю Верховна Рада ухвалила 15 законів та 3 постанови, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов із фракції Слуга народу.

Джерело: Слуга народу