Розмитнення євроблях за знижкою: чи вигідно та які проблеми на кордоні

Поки митники хизуються рекордними темпами розмитнення євроблях – автовласники поневіряються у шалених чергах.

Кажуть, через бюрократію процес триває дуже довго, та й ціна автівки навіть зі знижкою на акциз – виходить не вигідна.

– На кордоні 36 годин, тут 36 годин, 5 днів ходив поки розмитнили, катастрофа. Уже розмитнили, але дуже тяжко. 2-літровий мотор, машина, яка має 15 років – вийшло до 2 тисяч доларів то каса тільки, а ще сертифікати, черги, і це вже зі знижкою 50%, – говорять автовласники.

Митники наголошують, аби пришвидшити процес, впровадили на постах цілодобовий режим роботи. А ще збільшили кількість працівників. Відтоді як розмитнюють бляхи по-новому, переказали в держбюджет 480 мільйонів гривень податку. Пояснюють, затримки можуть бути через недостатню кількість брокерів і труднощі з документами.

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Водії, які вже майже пройшли квест із бляхами, нарікають, розмитнювати машини навіть зі знижкою їм було невигідно.

До слова, станом на 3 січня українці розмитнили 16,5 тис. автомобілів на іноземній реєстрації.

Опубліковано Cічень, 26 в 14:25



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