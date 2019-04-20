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Севільський цирульник по-новому: 200-річну оперу адаптували під сучасність

В Національній опері України відбулася прем’єра опери Джоаккіно Россіні Севільський цирульник. Цій опері вже 200 років. Але глядачів чекав справжній сюрприз – на відміну від класичної вистави, героїв опери перемістили в часі.

Фігаро на самокаті, незвичайні костюми, декорації, музика, і всі події поза простором і часом. Комічна історія про життя, любов і несподівані перипетії. А глядачі вже вирішують – теперішнє це чи майбутнє.

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Саме Севільский цирульник приніс колись Джаккіно Россіні справжній музичний успіх і світову славу. Аджеопера динамічна, з тонким сарказмом і музичним гумором. Її ставили найвідоміші диригенти. Мало не щоразу додаючи власні трактування. Тож диригент цієї постановки Микола Дядюра намагався навпаки – чітко відтворити оригінальну музику, написану кілька століть тому.

Над сценою був рухомий рядок з українськими субтитрами. Адже вся опера звучить мовою оригіналу – італійською. Тож непросто було і солістам вивчити текст, тим паче з жартівливими нотками.

Глядачі були вражені грою акторів і дуже високо оцінили поставлену оперу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як собака напав на актора під час вистави.

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