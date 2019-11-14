Екопластик із рибних відходів: хто отримав премію Джеймса Дайсона

Молода дизайнерка, яка розробила нову технологію виробництва екологічно чистого пластику, стала цьогорічною лауреаткою премії Джеймса Дайсона. Відомий британський винахідник заснував нагороду, щоб надихати студентів на створення новацій, що допоможуть вирішувати реальні проблеми світу.

Визнання та гроші на нові розробки отримає британка, яка винайшла екологічно безпечний пластик із рибних відходів. 23-річна Люсі Гʼюз здобула премію Джеймса Дайсона. Свій винахід випускниця факультету дизайну Сассекського університету назвала МарінаТекс. Зовні він подібний до звичайного поліетилену, але його можна утилізувати разом із харчовими відходами – тобто просто вивозити на звалище, де він розкладеться за місяць-півтора.

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Проблема не в самому пластику, а в нашій залежності від нього, від того, як ми його використовуємо. Наприклад, одноразові пакети – часом ми беремо їх, щоб використовувати всього 10-15 секунд, а потім викидаємо, – Люсі Гʼюз.

Перші зразки біопластику Люсі виготовила з рибних луски та шкіри, для зв’язування використовувала червоні водорості.

Новинку можна виробляти будь-де на планеті, де є рибна промисловість. На виготовлення тисячі чотирьохсот пакетів з МарінаТекс знадобиться матеріал із всього однієї атлантичної тріски.

Люсі планує зробити матеріал міцнішим, стійкішим та ще безпечнішим. І на це вона тепер має 40 тис. доларів премії Дайсона. Винахідниця розраховує, що вже незабаром її розробка замінить нинішній пластик у виробництві найрізноманітніших упаковок у всьому світі.

Факти ICTV раніше писали про те, що Нобелівську премію з хімії вручили за розробку літій-іонних батарей.

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