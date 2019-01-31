Скандал у Польщі: у торговельних мережах продавали м’ясо хворих корів

Скандал у Польщі – м’ясо хворих корів продавали у торговельних мережах. Небезпечний продукт потрапив до 9 країн Євросоюзу.

Вже виявили нелегальну бійню, де забивали хворих і мертвих корів. Загалом, встигли виробити майже 10 тис. кілограмів м’яса.

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Польська влада запевнила: усе неякісне м’ясо вилучили з продажу. Головний ветеринарний лікар Польщі оголосив про масові перевірки м’ясо-переробних підприємств країни.

До слова, у двох столичних дитячих садках Святошинського району виявили гниле м’ясо, яким годували вихованців закладу.

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