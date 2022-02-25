Ірландія екстрено скасовує візи для українців, які в’їжджатимуть до країни.

Про скасування візового режиму повідомила міністр юстиції Хелен Макенті.

– Я вражена російським вторгненням в Україну. Ми солідарні з Україною та її народом і, працюючи з нашими партнерами в Європейському Союзі, допомагатимемо їм у скрутну хвилину, – уточнила Хелен Макенті.

За її словами, це спростить виїзд до Ірландії для українців. Проте скільки буде діяти цей захід, поки що невідомо.

Крім того, представники уряду країни працюватимуть із колегами над будь-якими заходами, які допоможуть тим громадянам, які покидають Україну.

Західні країни засудили агресивні дії Росії, котрі вранці 24 лютого вторглися на територію України. Із заявами виступили представники США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі.

Про підтримку заявили і країни Азії, зокрема, Японія, Південна Корея.

Джерело: Gov.ie