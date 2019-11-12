Продавати в білий спосіб: як у Раді планують змінити земельне законодавство

Земельне питання зібрало 12 листопада аграріїв у столиці. На вулиці Грушевського під стінами Ради була справжня виставка тракторів і одразу два мітинги: одні проти продажу землі, інші – за скасування земельного мораторію.

Прихильники продажу землі приїхали здебільшого із сіл. Вони кажуть, що їм важливо, аби українці нарешті отримали право самим визначатися – продавати їм пай чи здавати в оренду за ринковою ціною.

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Прихильники ж заборони продажу землі погоджуються, що впорядковувати ринок української землі потрібно. Проте не похапцем, не дозволяючи купувати цінний ресурс іноземцям і щоб вся земля не потрапила до рук кількох агробаронів.

Натомість прихильники вільного ринку вважають, що будь-які обмеження лише сприятимуть знеціненню землі й подальшому обману селян. Та прогнозують, що якщо закон таки приймуть – то українська земля отримає європейську вартість, відтак мільйони українців матимуть більший дохід від оренди чи продажу.

У профільному міністерстві переконані, що вимоги противників земельної реформи не що інше, як політичні ігри напередодні місцевих виборів. Вони готові дослухатися до побажань самих аграріїв і вже готують низку змін до законодавства. А питання продажу землі іноземцям винесуть на референдум.

Та поки що до остаточного порозуміння далеко. Так у залі під куполом опозиційні фракції категорично проти вільного продажу землі. Кажуть, що закон потрібно ретельно допрацювати, захистити селян і фермерів та не допустити продажу землі іноземцям.

Натомість керівник парламентського комітету з аграрної та земельної політики впевнений, що опозиціонери лукавлять, адже нині ринок землі вже існує, але він здебільшого сірий.

Нагадаємо, у Світовому банку вважають, що запровадження заборони для іноземців купувати українську землю зменшить конкуренцію.

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