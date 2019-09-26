Соціальне село на Харківщині: як волонтери допомагають неблагополучним сім’ям

У невеличкій хатині на околиці села Забавне на кордоні Харківської і Донецької областей, на новому місці обживається родина Коптевих – Володимир підкидає дров у пічку, Тетяна – варить борщ, 8-річна Катруся витанцьовує у новій сукні. Та найбільше дитина радіє, що нарешті може жити разом з мамою.

За вбивство чоловіка-садиста Тетяна відсиділа в колонії майже 6 років. Катруся весь цей час була в інтернаті на Луганщині – її разом з ще шістьма десятками дітей влітку 2014-го терористи викрали до Росії – повернути дітей назад вдалося завдяки міжнародному розголосу. Тетяна все це бачила по телевізору і говорить, що від безпорадності розривалося серце. Вона мріяла про одне – скоріше забрати дитину.

Розпочати нове життя Тетяні допомогли волонтери – закодували від алкоголізму, через небайдужих зібрали гроші, купили стареньку хату у Забавному, зробили ремонт і головне – повернули Катрусю. Вже днями дівчинка піде до школи, а Володимир – на роботу до лісництва.

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Родина Коптевих – не єдина у Забавному, кого волонтери фактично витягли із прирви і дали шанс на нове життя. Кожна друга хата у селі порожня – молодь втекла у місто, доживали вік хіба що літні люди. Та буквально два роки тому тут зажевріло нове життя – бігають діти, з’явився дитячий майданчик, і що взагалі дивина для місцевих – сюди почав заїжджати шкільний автобус.

У Забавному 7 нових родин і аж 36 дітей. Найголовніша проблема – немає дитячого садочка. Волонтери відшукали приміщення колишньої школи у сусідній Крамарівці – із опаленням та електрикою. Якщо зробити ремонт, то він обслуговуватиме 16 невеличких сіл навколо. Та чиновникам байдуже.

Волонтерам вдалося реалізувати в Забавному унікальний проект і вони готові й надалі купувати будиночки і перевиховувати складні родини. Говорять, що так мали б працювати соціальні служби, та ті спроможні лише забирати дітей до інтернатів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що волонтери безкоштовно будують зону відпочинку на Харківщині, але селяни незадоволені.

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