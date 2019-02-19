Спеціальне засідання Верховної Ради: гості з Європи та підписання закону про курс в ЄС та НАТО

Спеціальне засідання – спеціальні гості. У парламенті здебільшого не депутати, а військовослужбовці, дипломати, представники Європейського парламенту і Голова Європейської Ради. Дональд Туск з центральної трибуни не лише привітався українською, але й нею виголосив усю свою промову. І дав Україні 5 порад: не посваритися через вибори, уникати радикального націоналізму і популізму, не слухати сусідів і європейських політиків які критикують демократію і закликають до авторитаризму. Та головне – будувати доброчесну державу, боротися з корупцією і дати шанс молоді.

Нині головна загроза для всього цивілізованого світу йде з Росії, переконаний український спікер. Андрій Парубій закликав світову спільноту вести жорсткішу політику щодо Кремля. На думку Андрія Парубія у відносинах із Росією не варто покладатися виключно на переговори, потрібна спільна військова, економічна, енергетична, дипломатична та інформаційна політика.

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Володимир Гройсман згадав, якою була Україна 2014 року, і той шлях який ми пройшли за ці 5 років російської агресії. Прем’єр переконаний, реформи необхідно продовжити і для цього потрібна єдність парламенту, Уряду та Президента. А от критиків, які не бачать змін на краще, він не розуміє.

Україна вже здобула тактичну перемогу над Росією, вважає президент. Петро Порошенко впевнений, що 5 років тому на Майдані Незалежності Москва програла цивілізаційну битву за Україну, але війна триває. Верховний головнокомандувач закликав усіх до єдності, та запевнив – Україна обов’язково буде у Європейському Союзі та НАТО. Закінчуючи промову Петро Порошенко просто на центральній трибуні підписав закон про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО.

До слова, Факти ICTV розповідали про підсумки роботи Верховної Ради 2018.

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