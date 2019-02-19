Специальное заседание Верховной Рады: гости из Европы и подписание закона о курсе в ЕС и НАТО

Специальное заседание – специальные гости. В парламенте основном не депутаты, а военнослужащие, дипломаты, представители Европейского парламента и председатель Европейского Совета. Дональд Туск с центральной трибуны не только поздоровался на украинском языке, но и произнес на нем всю свою речь. И дал Украине 5 советов: не поссориться из-за выборов, избегать радикального национализма и популизма, не слушать соседей и европейских политиков критикующих демократию и призывают к авторитаризму. Но главное – строить добродетельное государство, бороться с коррупцией и дать шанс молодежи.

Сейчас главная угроза для всего цивилизованного мира идет из России, убежден украинский спикер. Андрей Парубий призвал мировое сообщество вести жесткую политику в отношении Кремля. По мнению Андрея Парубия в отношениях с Россией не стоит полагаться исключительно на переговоры, нужна совместная военная, экономическая, энергетическая, дипломатическая и информационная политика.

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Владимир Гройсман вспомнил, какой была Украина в 2014 году, и тот путь который мы прошли за эти 5 лет российской агрессии. Премьер убежден, реформы необходимо продолжить и для этого нужно единство парламента, правительства и Президента. А вот критиков, которые не видят изменений к лучшему, он не понимает.

Украина уже получила тактическую победу над Россией, считает президент. Петр Порошенко уверен, что 5 лет назад на Майдане Независимости Москва проиграла цивилизационную битву за Украину, но война продолжается. Верховный главнокомандующий призвал всех к единству, и заверил – Украина обязательно будет в Европейском Союзе и НАТО. Заканчивая речь Петр Порошенко прямо на центральной трибуне подписал закон о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

К слову, Факты ICTV рассказывали об итогах работы Верховной Рады 2018.

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